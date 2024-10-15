وكيل "تعليم دمياط" يتفقد المدارس لمتابعة سير اليوم الدراسي

قام اليوم محمد رمضان غريب، وكيل وزارة التربية والتعليم دمياط، بجولة تفقدية موسعة لعدد من مدارس إدارة دمياط التعليمية.

وشملت الجولة مدارس اللغات الجديدة، وخالد حرز، والشهيد محمود محمد المجدي، وشهداء البصارطة الإبتدائية المشتركة.

وخلال الزيارة، حرص وكيل الوزارة على التواصل المباشر مع الطلاب والمعلمين، حيث أجرى حوارات مطولة للاستماع إلى آرائهم واقتراحاتهم حول العملية التعليمية.

وأكد "غريب" خلال لقائه بالطلاب على أهمية الانضباط والاجتهاد لتحقيق التفوق، مشيدًا بجهودهم والمعلمين في الارتقاء بالعملية التعليمية.

وشملت الجولة التفقدية الفصول الدراسية والاطمئنان على سير العملية التعليمية وفحصًا شاملاً لجميع مرافق المدارس، والتأكد من توافر كافة المستلزمات التعليمية، والنظافة العامة للمدارس، مما يساهم في خلق بيئة تعليمية صحية ومحفزة للطلاب.

شدد مدير "تعليم دمياط" على دعم الطلاب ذوي الصعوبات التعلمية في خطوة نحو تعزيز جودة العملية التعليمية، حيث عقد اليوم محمد رمضان غريب، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اجتماعًا موسعًا مع موجهي عموم المواد الأساسية ومديري المراحل التعليمية، بحضور الدكتورة رباب زيدان وكيل المديرية.

ركز الاجتماع بشكل أساسي على مناقشة آليات التقييم الدورية للطلاب، لا سيما أولئك الذين يعانون من صعوبات في التعلم. وقد كلف وكيل الوزارة مديري المراحل التعليمية وموجهي عموم المواد الأساسية بضرورة إجراء حصر شامل للطلاب الذين يحتاجون إلى دعم إضافي، وتصميم برامج علاجية مخصصة لكل طالب.

كما شدد وكيل الوزارة على أهمية المتابعة الميدانية لضمان تنفيذ هذه البرامج بفعالية. وأكد على ضرورة تنظيم صفوف الدراسة بشكل يضمن توفير بيئة تعليمية مناسبة لكل طالب حيث كلف وكيل الوزارة مديري المراحل التعليمية وموجهي عموم المواد الأساسية بضرورة إجراء حصر شامل للطلاب الذين يحتاجون إلى دعم إضافي، وتصميم برامج علاجية مخصصة لكل طالب.