قومي المرأة يختتم فعاليات ورشة عمل "تطوير مهارات المتابعة والتقييم للدعاة"

اختتم المجلس القومي للمرأة فعاليات ورشة عمل "تطوير مهارات المتابعة والتقييم للدعاة في ندوات التوعية المجتمعية من أجل تنمية الأسرة"، بحضور ايزيس محمود رئيس الإدارة المركزية للتدريب والتنمية بالمجلس، والدكتور مجدي خالد ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان سابقا، ومسؤولي ملف جلسات الدوار من فروع المجلس القومي للمرأة ومن مديريات الأوقاف بالمحافظات، ونخبة من الآئمة والشيوخ والواعظات، والتى استمرت على مدار يومين.

أكدت ايزيس، أن دور المجلس القومي للمرأة لا ينحصر في تلقي شكاوي السيدات فقط، مشيرة الي مختلف البرامج والأنشطة التي ينفذها المجلس لخدمة ودعم السيدات والفتيات.

وأضافت أن برنامجي جلسات الدوار وحملات طرق الأبواب من أكبر البرامج التي ينفذها المجلس والتي تعكس تكاتف الواعظات والراهبات معا داخل الدولة المصرية.

وعرض الدكتور مجدي خالد شرح كيفية تطوير قائمة التقييم الميدانية التي يستخدمها المشرف لجمع البيانات التي تساعد في الوقوف على مدى نجاح برنامج جلسات الدوار فى توصيل المعلومات للجمهور ومدى رضاء المستفيدين، كما تضمنت الورشة تطبيق عملي ونموذج محاكاة لما سيتم تنفيذه على ارض الواقع.

وقد تضمنت موضوعات نماذج المحاكاة داخل الورشة: ختان الاناث، العنف اللفظي، تنظيم الأسرة، الفرق بين الزواج القسري والزواج المبكر، والفرق بين العادات والعبادات والخرافات.

وأكد الدكتور مجدي خالد أنه كلما كان المجلس القومي للمرأة دقيقاً في وضع معايير اختيار المدربين، وكلما كانت وزارة الأوقاف دقيقة في الالتزام بهذه المعايير، كلما كان الاختيار الواقع علي المدربين صحيح.

كما تضمنت الورشة تدريب الحاضرين علي كيفية تطوير المحتوي، واعداد التقرير الدوري، وعرض النتائج، وقد تم توزيع استمارة تقييم "الاختبار البعدي"، ثم اختتمت ايزيس محمود اليوم الثاني من الورشة بتوجيه الشكر للدكتور مجدى خالد ولجميع الحاضرين.