محافظ أسوان يتابع مشروعات حياة كريمة بإدفو

تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان جهود وحدة حياة كريمة بالمحافظة خلال مرورها الميدانى داخل قريتى الكلح غرب ، والرمادى قبلى بمركز إدفو .

ضرورة الإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات الجارية

وشدد على ضرورة الإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات الجارية ، وسحب أى مشروعات من الشركات والمقاولين فى حالة التقاعس وعدم الإلتزام بالبرنامج الزمنى المحدد لنهوها ، مع دخول أى مشروعات يتم نهوها للتشغيل التجريبى حتى يجنى المواطنين ثمار الإنجازات والنجاحات التى حققتها المبادرة الرئاسية ، ويلمسوا على أرض الواقع هذه الجهود التى ساهمت فى تحسين جودة الحياة لهم ، ونقل أعضاء الوحدة توجيهات محافظ أسوان بضرورة تركيب البلدورات ، والإهتمام بأعمال الإنارة والتشجير ، مع تسهيل حصول المواطنيين على الخدمات المقدمة لهم فى سهولة ويسر .

وأوضح أن جهاز التعمير قام برصف 500 متر من الطريق المؤدى لقرية الصعايدة بحرى بالكلح غرب حتى محطة رفع الصرف الصحى ، بالإضافة إلى رصف 400 متر بدءاً من مدخل نجع أبو النصر بالرمادى قبلى حتى الوحدة الصحية ومكتب البريد حيث يستفيد من هذه المشروعات بقطاع الطرق حوالى 130 ألف نسمة من سكان القريتين وتوابعهم .

يأتي ذلك فى ظل تنفيذ مشروعات مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى " حياة كريمة " للنهوض بمستوى معيشة المواطنين فى القرى الأكثر إحتياجاً والإرتقاء بجودة الخدمات المقدمة ، تكاملاً مع المبادرة الرئاسية “ بداية جديدة لبناء الإنسان ”.

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