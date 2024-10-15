مطرانية بورسعيد يوجه نصائح مهمة حول استخدام السوشيال ميديا

نُشرالمتحدث الإعلامي لمطرانية بور سعيد، القس أرميا فهمي اليوم في بيان عبر صفحة المطرانية الأرثوذكسية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، وجه مجموعة من النصائح الهامة حول كيفية التعامل السليم مع وسائل التواصل الاجتماعي.

و شدد القس أرميا على ضرورة تجنب استخدام السوشيال ميديا لتصفية الحسابات الشخصية أو الجماعية، وحذر من نشر الفضائح أو الانتقام الشخصي أو التشهير بالآخرين.

وأضاف أن وسائل التواصل الاجتماعي لا يجب أن تكون وسيلة للنيل من سمعة الأشخاص أو انتهاك الأعراض، أو لنشر الأكاذيب وتضليل الناس، ولا ينبغي استخدامها لزعزعة استقرار مؤسسات أو للإساءة إلى شخصيات بارزة تتمتع بمحبة وتقدير المجتمع.

وأكد القس أرميا أن الإساءة عبر السوشيال ميديا لا تضر فقط بالآخرين بل تؤثر سلبًا على الصحة النفسية والعقلية والجسدية لمستخدميها.

واختتم رسالته الروحية بالحث على نشر السلام والتسامح، مستشهداً بالآية الكتابية: “اطلبوا السلام وجدوا في أثره، لأن عيني الرب على الأبرار وأذنيه إلى طلبتهم، ولكن وجه الرب ضد فاعلي الشر.” تأتي هذه التوجيهات من كنيسة العذراء والقديس الأنبا بيشوي ببورسعيد في إطار حرص المطرانية على نشر القيم الروحية والدينية، وتعزيز دور وسائل الإعلام في خدمة المجتمع بشكل إيجابي.