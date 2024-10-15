مياه الإسكندرية تواصل حملاتها لإزالة التعديات بالمندرة

نفذت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، عدة حملات لإزالة التعديات على شبكة مياه الشرب في المناطق التابعة لفرع المندرة، وجرت هذه الحملات على مدار يومين بإشراف الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والتفتيش، وبمشاركة إدارة المتابعة الميدانية.

يأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها شركة مياه الشرب بالإسكندرية لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وضمان الحفاظ على موارد الدولة.

وأسفرت هذه الحملات عن قطع المياه ورفع التوصيلات غير القانونية (الخلسة) عن العقارات المخالفة وعدد من الزرايب بالمنطقة كانت تستخدم مياه الشرب بطريقة غير قانونية، وذلك في مناطق إسكوت، الروضة، وحوض عشرة، كما تم تحصيل المستحقات المالية المترتبة على استخدام المياه من العقارات المتعاقدة والمواطنين، مع تقديم كافة التسهيلات اللازمة لتقنين أوضاع المخالفين.

وأكد المهندس أحمد جابر، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالإسكندرية، على أهمية هذه الحملات في الحفاظ على موارد المياه وضمان حصول جميع المشتركين على الخدمات بصورة قانونية وعادلة، مشيرًا إلى أن الشركة مستمرة في الاستماع إلى شكاوى المواطنين والعمل على حلها فورًا، بالتعاون مع الإدارات الهندسية والفروع التجارية.

ودعت الشركة كافة المواطنين إلى الالتزام بالقوانين المنظمة لاستخدام مياه الشرب والتوجه إلى الفروع التجارية لتقنين أوضاعهم وتجنب التعديات، وذلك لضمان استمرار الخدمات بأفضل جودة.