مصرع إمام مسجد وإصابة نجله في حادث تصادم بالقليوبية

لقي إمام وخطيب مسجد مصرعه، وأصيب نجله في حادث تصادم جرار زراعي ودراجة نارية بطريق "بنها - المنصورة" أمام قرية كفر عامر رضوان التابعة لمدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية.

جرى نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى كفر شكر التخصصي لاتخاذ اللازم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد وقوع حادث تصادم بين دراجة نارية وجرار زراعى بطريق "بنها - المنصورة"، أمام قرية كفر عامر رضوان ووجود جثة ومصاب في موقع الحادث على الطريق السريع.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إلى مكان الحادث وتبين من المعاينة الأولية وجود جثة "ع. ص" 49 سنة إمام وخطيب مسجد بمديرية أوقاف القليوبية، وإصابة نجله "يوسف . ع . ص" 23 سنة، وجرى نقلهم إلى المستشفى لاتخاذ اللازم، وجرى رفع أثار الحادث إلى جانبي الطريق لعدم تعطيل حركة المرور ومصالح المسافرين وأصحاب السيارات.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بسرعة ضبط الجرار الزراعي وصاحبه، والتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.