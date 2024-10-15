شعبة الدواجن: الدور الحكومي مهم لضبط سوق الدواجن

أكّد أبو الفتوح مبروك، نائب رئيس شُعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، أن أيمن العشري رئيس غرفة القاهرة دعا كافة الشُعب التجارية لعقد اجتماعات دورية لمناقشة سبل تنمية الأنشطة المختلفة.

وأكد “مبروك” أهمية ذلك الأمر ، وهو ما جعل شُعبة الدواجن تجتمع وتناقش أهم الموضوعات التي تتعلق بهذا القطاع ، مُعتبرًا أن هناك روحًا جديدة بغرفة القاهرة ستؤدي إلى نتائج إيجابية لتطوير وتنمية كافة القطاعات ؛ مما يعزز من تنمية الاقتصاد القومي خاصة مع مطلب "العشري" وهو أهمية وجود مقترحات حلول للمعوقات التي تواجه الشُعب التجارية في الأنشطة المختلفة ليتم رفعه إليه من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وقال "مبروك" في تصريحات صحفية اليوم: إن اجتماع الشُعبة ناقش العديد من الموضوعات والمعوقات التي تواجه قطاع الدواجن، منها ما يتعلق بأهمية تجديد تراخيص المجازر وشروط هيئة سلامة الغذاء ، حيث إن هذه المجازر لها دور كبير على الصعيدين الاقتصادي والمجتمعي.

وأشاد نائب رئيس شُعبة الدواجن بقرار وزارة الزراعة وهو السماح باستيراد البيض المخصب وكتاكيت التسمين وكتاكيت الأمهات ، معتبرًا أن هذا تدخل حكومي في الوقت المناسب وبشكل سريع لضبط سوق الدواجن واتزان الأسعار ، متوقعًا أن يكون هذا القرار له مردود إيجابي على توازن أسعار الدواجن خلال المرحلة القادمة ، مشيدًا أيضًا بدور معامل التحاليل المصرية قائلًا " لدينا معامل تحاليل على أعلى مستوى" وهناك ارتياح في الشارع بسبب هذا التدخل الحكومي المهم.



ولفت "مبروك" إلى أن الوقت الحالي يعتبر مناسبًا بالنسبة لتربية الدواجن قبل دخول موسم الشتاء وارتفاع درجة البرودة ، ويشجع على سرعة دورة الإنتاج بالنسبة للكتكوت لزيادة المعروض بالسوق ، وهو ما يؤدي إلى ضبط الأسعار في الفترة القادمة ، خاصة خلال شهر رمضان المبارك ، مشيرًا بدور المربين الصغار الذين يمثلون حوالي 70% من منظومة الدواجن ، ولذلك هم أول بالرعاية والنصح والإرشاد مع الحفاظ على كبار المربين أيضًا بحيث نحافظ في النهاية على المنظومة الإنتاجية بالكامل التي تخدم اقتصادنا القومي.

وعن أهم الإرشادات للمربين لمواجهة التقلبات الجوية خلال موسم الشتاء، أكد "مبروك" انه طالب من المربين ضرورة الاهتمام بعوامل الأمان الحيوي التي منها "عملية التطهير - وإحكام غلق الشبابيك لمنع الحشرات والقوارض – اختيار نشارة جيدة وناشفة - اختيار مصدر أدوية جيد - اختيار مصانع أعلاف جيدة - تحليل الأعلاف للتأكد بأنها سليمة وذات كفاءة ونسبة البروتين عالية" ونتمنى النجاح لكل مربين ومنتجين مصر، كما أن هناك نصائح تتعلق بالمستهلك حتى نحافظ على استقرار الأسعار ، منها عدم التكالب على الشراء والتركيز على الاحتياجات والأولويات.

واختم مبروك: أن مصر تشهد في السنوات الأخيرة نهضة غير مسبوقة في كافة المجالات، منها قطاع الدواجن ، ولذلك نتوقع مزيدًا من التقدم والازدهار، خاصة أن لدينا القدرات والكفاءات التي تستطيع تحقيق مزيد من التطوير والتنمية في ظل التوجيهات المستمرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، والجهود الحكومية الكبيرة لتنمية كافة القطاعات لتحقيق التنمية المُستدامة.