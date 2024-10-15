البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء

الثلاثاء 15/أكتوبر/2024 - 12:29 م

واصلت مؤشرات البورصة ارتفاعها بصورة جماعية، في منتصف تعاملات، اليوم الثلاثاء، وصعد مؤشر البورصة الرئيسي "EGX30" بنسبة 0.71%؛ ليصل إلى مستوى 30,488.66 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشريعة "EGX33 Shariah" بنسبة 1.12%، وصولًا إلى مستوى 3,167.88 نقطة، وكذا مؤشر EGXSP بنسبة 1.81%، وصولًا إلى 6,313.67 نقطة.

وصعد مؤشر البورصة للأسهم الصغيرة والمتوسطة "EWI-EGX70" بنسبة 1.91%، وصولًا إلى 7,486.2 نقطة، وكذا المؤشر الأوسع نطاقًا "EGX100" بنسبة 1.66%، ليصل إلى مستوى 10,623.41 نقطة.

كما ارتفع مؤشر EGX30capped بنسبة 1.08%؛ ليصل إلى مستوى 37,817.02 نقطة، وكذا مؤشر "EGX30-TR" بنسبة 0.9%، مسجلًا 13,258.61 نقطة.