بالفيديو.. أحد أبطال نصر أكتوبر: تفوق العدو علينا خلق إصرارا كبيرا للانتصار

قال اللواء طيار حسن راشد، أحد أبطال حرب أكتوبر، إن القوات الجوية في حرب أكتوبر حققت نجاحات كبيرة نتيجة حرب الاستنزاف التي تم تدريب بعدها أجيال جديدة واستنباط أساليب تكتيكية حديثة مع دخول عناصر جديدة، واستمرت 1000 يوم، مضيفًا: "تدربنا خلال حرب الاستنزاف بالدم".

وأضاف "حسن" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الثلاثاء: "خضنا تجارب كثيرة للغاية والتي مدتنا بالخبرات، وأعطت جيل جديد من الطيارين والمهندسين والفنيين خبرات جديدة بالإضافة إلى التخطيط العبقري الذي قام به القادة العظماء".

وتابع أحد أبطال حرب أكتوبر، أن تفوق عُدة العدو علينا كان بنسبة 3:1، وهذا ما خلق داخلنا إصرارا كبيرا على الانتصار في حرب أكتوبر.