ندوات لتنمية ورفع كفاءة العاملين بجامعة المنيا

عقدت إدارة تنمية المواهب بالإدارة العامة للموارد البشرية بجامعة المنيا، بتوجيهات ورعاية من الدكتور عصام فرحات رئيس الجامعة، ندوتين للتدريب للعاملين بالإدارة العامة للاحتياجات المركزية وكليات الجامعة.

ويهدف البرنامج التدريبي الأول للتعاقدات الى وضع واستخدام مجموعة الاستراتيجيات الحديثة والمهارات والمعارف المعاصرة في مجال التفاوض في حالة الشراء او البيع او الايجار او التأجير او تلقى الخدمات الفنية او المادية وذلك من خلال التطبيق الصحيح لطرق التعاقد المختلفة سواء كانت طرق أساسية مثل (المناقصات) او استثنائية مثل (الممارسات -المزايدات – المناقصات المحلية والمحدودة-المناقصات ذات المرحلتين - الاتفاق المباشر ...الخ) والمنتهية جميعها الى إبرام العقود لتلبية احتياجات الجامعة ومعالجة ما يظهر من مشكلات اثناء تنفيذ هذه العقود ، وذلك يتحقق من خلال الفهم الصحيح والتـطبـيق الـســليم للقوانين واللوائح المرتبطة بمجال التعاقدات العامة وايضا من خلال (تنظيم إجراءات تخطيط وتنفيذ التعاقدات العامة - متابعة تنفيذ العقود- تحقيق كفاءة وفاعلية الإنفاق العام- تعزيز مبادئ الحوكمة- وتطبيق معايير العلانية والشفافية والنزاهة وحرية المنافسة والمساواة وتكافؤ الفرص- وتجنب تعارض المصالح.، وتمالرد على جميع الاستفسارات الخاصة بهذا الشأن.

تضمن التدريب الذى اقيم على مدار أربعة أيام عدد من المحاور، ففي اليوم الاول استهدف فكرة عامة عن قانون التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة والصادر بالقانون 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية .

التطور التاريخي للقانون والمزايدات رقم 9 لسنة 1983 ولائحته التنفيذية-

أوجه الشبه والاختلاف بين القانون الحالي والقوانين السابقة له.

معايير تميز القانون الحالي عن القوانين السابقة له.

وفى اليوم الثاني استهدفت الندوة الالمام بالقانون ولائحته التنفيذية ووضع النظر على أوجه تطوره ونطاق سريانه ومعرفة التفاصيل الدقيقة للقانون وكيفية تطبيقه من الناحية العملية.

واستهدف فى اليوم الثالث الطرق الأساسية للتعاقد وكيفية تطبيقها .

وفى اليوم الرابع تم استهداف الطرق الاستثنائية للتعاقد وكيفية تطبيقها .

وقد قام بالتدريب د.مجدى مصطفى عبدالقوى وكيل إدارة التعاقدات العامة "إدارة التوريدات" بديوان عام محافظة المنيا .

وجاءت الندوة التدريبية الثانية عن الدورة المخزنية والفاتورة الإلكترونية طبقا للوائح المخزنيةوتم تقسيم الندوة إلى أربع محاور :-

المحور الأول :

تعريف المخازن واقسام المخازن.

المحور الثاني :

كيفية استقبال الاصناف وادخالها المخزن وكيفية استكمال جميع الأوراق للمستند .

المحور الثالث :

عمل محاضر الجرد السنوية وعمل المقايسات السنوية وانواع الدفاتر المخزنية المعتمدة من وزارة المالية لفتح المخازن .

المحور الرابع :

- كيفية تفعيل الفاتورة الإلكترونية واصدارها وقعدة بيانات الفاتورة الإلكترونية.

وقد قام بالتدريب مجدى ناجی إبراهيم وكيل إدارة المخازن بديوان عام محافظة المنيا

نفذت فعاليات الدورات التدريبية.

بإشراف من د. باسم محمود عبد الحكيم، أمين عام الجامعة، وأ.أشرف عيد، مدير عام الموارد البشرية، والدكتور أمير ماهر طوبيا، مدير إدارة تنمية المواهب بالجامعة.

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