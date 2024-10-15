صحة الدقهلية: "الترصد" يعقد اجتماعه الدوري ويكرم الإدارات المتميزة

عقد قسم الترصد بالإدارة العامة للطب الوقائى بمديرية الصحة بالدقهلية اجتماعه الدورى لمناقشة نتائج ومؤشرات خلال الـ 9 أشهر المنتهية من العام الجارى.

وجاء ذلك تحت رعاية الدكتور تامر مدكور وكيل المديرية و بحضور الدكتور تامر الطنبولى وكيل المديرية للطب الوقائى والدكتورة لمياء سلامة مدير عام الطب الوقائى إلى جانب الدكتورة رشا مسعد مسؤول الوبائيات والترصد.

واستعرض المجتمعون أسباب انخفاض مؤشرات الآداء ببعض الإدارات وسبل تلافيها والوقوف على حلها، كما تم مناقشة نقاط القوة وجودة واكتمال البيانات لدى بعض الفرق للاستفادة منها.

وفى نهاية الاجتماع تم تكريم الإدارات المتميزة؛ إذ احتلت ادارة ميت سلسيل المركز الأول يليها السنبلاوين ثم دكرنس بمؤشرات الترصد وفيما جاءت إدارة المنزلة بالمرتبة الأولى يتبعها المطرية ثم بلقاس بمؤشرات الترصد المبنى على الحدث.

وجدير بالذكر أنه قد تم تطبيق نظام الترصد ونظام الترصد المبني على الحدث على كل مراكز و وحدات الرعاية الاولية.

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