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الثلاثاء 15 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

دفاع مؤمن زكريا: تقدمنا بادعاء مدني 100 ألف جنيه و13 سندا للاتهام

مؤمن زكريا
مؤمن زكريا
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صرح دفاع اللاعب مؤمن زكريا أن الهيئة الموكلة عن اللاعب، تقدمت اليوم لهيئة المحكمة، بمذكرة دفاع ١٣ سند لإدانة المتهمين في مذكرة الدفاع، أعدها تأكيد أدلة الاتهام المثبتة علي المتهمين.

 وأضاف أنه تقدم بادعاء مدني لهيئة المحكمة بتعويض مالي قدرة ١٠٠ الف جنيه. 

وأوضح هيثم الفاوى في تصريحات خاصة لـ البوابة نيوز إن الاتهامات الموجهة للمتهمين بواقع محضر تحقيقات النيابة هى، الشروع في الاستيلاء علي أموال المجني عليه، انتهاك حرمة الحياة الشخصية له، ونشر اخبار كاذبة. 

تلقت النيابة العامة بلاغًا من لاعب كرة القدم السابق مؤمن زكريا، بأن المتهم الأول أذاع أخبارًا كاذبة عبر لقاءٍ تلفزيوني، تفيد عثوره والمتهمون الأربعة الآخرون على أعمال سحر تخصه بإحدى الجبانات بمنطقة الخليفة؛ مما ألقى الرعب في نفسه، فباشرت النيابة العامة التحقيقات، حيث ثبت بسؤال الشاكي وذويه أن المتهمين اصطنعوا أعمال السحر وقاموا بدفنها بإحدى الجبانات، ثم أبلغوا أحد أقارب زوجته بعثورهم على تلك الأعمال وأطلعوه عليها، وحينما توجه الشاكي لتلك الجبانة قاموا بتصويره بقصد استغلال مرضه وتحقيق مكاسب مالية من خلال إذاعة تلك الأخبار بوسائل الإعلام، وهو ما أيدته تحريات الشرطة.
كما أسفر تقرير الفحص الفني لهواتف المتهمين عن وجود محادثات كتابية فيما بينهم تقطع بارتكابهم الواقعة، هذا وقد طالعت النيابة العامة محتوى اللقاء التلفزيوني فتبينت ظهور المتهم الأول مروجًا لتلك الشائعات والأخبار، كما استجوبت المتهمين وأمرت بتقديمهم للمحاكمة الجنائية.

 


 

اللاعب مؤمن زكريا هيئة المحكمة مذكرة الدفاع