واصل عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم الثلاثاء، جولاته الميدانية المفاجئة لمتابعة مسار العملية التعليمية، حيث تفقد مسار العملية التعليمية بمدرستي العمدة جمعة للتعليم الأساسي بنات ومدرسة برانى الثانوية الصناعية بنين أقصي غرب المحافظة، وذلك بحضور السيد توفيق مدير إدارة المتابعة.

ورصد وكيل تعليم مطروح خلال جولته التفقدية عدم انضباط بعض العاملين بمدرسة العمدة جمعة، موجهاً مدير المدرسة بتحقيق الانضباط الوظيفى للعاملين بالمدرسة، موجها بتكثيف جولات المتابعة للمدارس خاصة الكائنة بالقري والنجوع وقيام قسم المتابعة بالدور المكلف به لضبط مسار العمل بكافة مدارس براني مشددا على ضرورة تحقيق أقصى درجات الانضباط بكافة المؤسسات التربوية بأرجاء مطروح خلال العام الدراسي 2024 /2025.

وتابع خلال تفقده الفصول الدراسية التزام المدارس بتعليمات وزير التربية والتعليم الخاصة بتقليل الكثافة الطلابية، كذلك قام بالاطلاع على كشاكيل الطلاب المخصصة للمهام اليومية أثناء الحصة والواجبات المنزلية والتقييمات الأسبوعية وتقسيمها وفق التعليمات الوزارية.

وفي ذات النسق أكد شحاته على مسئولي براني الصناعية تفعيل لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي لتحقيق أهداف العملية التربوية والتعليمية المناسبة والمساهمة في إعداد بيئة مدرسة منضبطة وآمنة.

وشدد وكيل الوزارة أن الجولات الميدانيه مستمرة من أجل تحقيق أقصى درجات الانضباط والاستقرار فى العملية التعليمية بكافة مدارس المحافظة.

وكيل تعليم مطروح يتابع مسار العملية التعليمية بمدارس براني

IMG-20241015-WA0006

IMG-20241015-WA0005

IMG-20241015-WA0007

IMG-20241015-WA0002

IMG-20241015-WA0004