المطران مار أفرام يوسف يستقبل وفداً من جمعية الكتاب المقدس ويشيد بدورهم في خدمة كنيسة العراق

استقبل المطران مار أفرام يوسف عبا، رئيس أساقفة بغداد للسريان الكاثوليك، اليوم في دار المطرانية، نبيل اعميش، مسؤول منظمة جمعية الكتاب المقدس في العراق والأردن، والوفد المرافق له، وذلك في لقاء يعزز التعاون بين الكنيسة والمنظمات الداعمة لها.

وخلال اللقاء، عبّر المطران مار أفرام عن شكره وتقديره الكبير لمسئول الجمعية والجهود التي تبذلها جمعية الكتاب المقدس في دعم الكنيسة في العراق، لا سيما من خلال توفير الكتب المقدسة والموارد التعليمية التي تسهم في نشر الوعي الديني وتعزيز الإيمان بين أبناء الكنيسة.

كما أشاد بدور الجمعية في الحفاظ على الهوية الثقافية والدينية للسريان الكاثوليك في العراق، معبراً عن أمله في استمرار هذا التعاون المثمر لخدمة الكنيسة والمجتمع و من جانبه.

أعرب نبيل اعميش عن شكره المطران على حسن الاستقبال والدعم المتبادل، مؤكدًا التزام الجمعية بمواصلة تقديم العون والمساعدة لمختلف الفئات المجتمعية، خاصة في ظل التحديات التي تواجه الكنيسة والمسيحيين في العراق.

و اللقاء كان فرصة لتبادل الآراء حول سبل تعزيز الشراكة بين الكنيسة والمنظمات الداعمة، وذلك بهدف تعزيز الروحانية والتربية الدينية في المجتمع العراقي.