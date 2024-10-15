مسئول عربي: لا بد من خلق جيل واع بالمعايير الإعلامية بما يخدم القضايا العربية

أكد الدكتور علاء الزيود المستشار الإعلامي بالسفارة الأردنية بالقاهرة ورئيس فريق العمل المعني بوضع استراتيجية عربية للتربية الإعلامية والمعلوماتية، أهمية العمل على خلق جيل واع بالمعايير الإعلامية والمعلوماتية تحميه من التضليل، بما يخدم القضايا العربية وعدالتها.

كما أكد الزيود - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أهمية الاجتماع الأول لفريق العمل المعني بوضع استراتيجية عربية للتربية الإعلامية والمعلوماتية، حيث يعد أول خطوة عملية، بعد مسيرة من المشاورات بهدف تبادل التجارب بين الدول العربية للوصول إلى وضع إستراتيجية أو خطة عربية للتعامل مع التربية الإعلامية والمعلوماتية.

وأعرب عن أمله في وضع مسودة أولية خاصة بالخطة العربية للتربية الإعلامية والمعلوماتية، لأن ذلك الأمر يتعلق بالحجم الهائل من المعلومات التي تتدفق على جيل النشء، مشددا على أن الإعلام يعد صوتا للقضايا العربية في ظل ما نراه من ازدواجية بعض وسائل الإعلام الدولية في التعامل مع القضايا العربية.

وأشار إلى ضرورة العمل على تعزيز التعاون الإعلامي العربي المشترك كجزء من التكامل بين الدول العربية، خاصة فيما يتعلق بتبادل التجارب لوضع إستراتيجية متكاملة قابلة للتطبيق في مجالات التربية الإعلامية والمعلوماتية.

وتابع المستشار الإعلامي بالسفارة الأردنية بالقاهرة أهمية الاستفادة من تنوع التجارب الوطنية بالدول العربية والتي تشكل مصدر ثراء للوثيقة الاستراتيجية التي سيتم إعدادها وفق رؤية عربية تشاركية.

وبدأت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الاجتماع الأول لفريق العمل المعني بوضع استراتيجية عربية للتربية الإعلامية والمعلوماتية برئاسة الدكتور علاء الزيود المستشار الإعلامي للسفارة الأردنية بالقاهرة ورئيس الفريق، وبحضور السفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية، والوزير مفوض فالح المطيري مدير الإدارة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب.

يأتي الاجتماع تنفيذا لقرار مجلس وزراء الإعلام العرب رقم 552 الصادر عن دورته العادية رقم 54 التي عقدت يوم 29 مايو الماضي بمملكة البحرين، والذي حدد تشكيل الفريق من ممثلي 6 دول (الإمارات، العراق، الكويت، المغرب،اليمن، والأردن، والمنظمات ذات الاختصاص) بجانب قطاع الإعلام والاتصال بالجامعة العربية.

