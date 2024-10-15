العملات الرقمية تتراجع و"بيتكوين" تهبط دون 65.5 ألف دولار

تراجعت أسعار العملات الرقمية خلال تعاملات اليوم /الثلاثاء/ وسط عمليات جني الأرباح في رد فعل متباين حول جهود التحفيز الصينية.

وانخفضت عملة "بيتكوين" بنسبة 0.65% لتصل إلى 65،488 دولارا، وفقا لبيانات منصة "كوين ديسك".

كما خسرت عملة "إيثريوم" نسبة 0.56% لتصل إلى 2،608.27 دولار، بينما استقرت عملة "ريبل" عند 54.6 سنت.

وتتجه العملات المشفرة بشكل عام نحو الارتفاع مع اقتراب السباق الرئاسي في الولايات المتحدة، والذي يوفر فرصا لصعود الأصول الرقمية، خاصة في حال فوز الجمهوري الداعم لسوق الكريبتو "دونالد ترامب".

وكشفت بيانات شركة الخدمات المالية العالمية "جيفريز" عن انخفاض ربحية تعدين البيتكوين بنسبة 2.6% على أساس شهري في سبتمبر، حيث ظل متوسط سعر أكبر عملة مشفرة في العالم دون تغيير بشكل عام.

