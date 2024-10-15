أول صور لطالبة الطب دينا محمد بنت الفيوم ضحية حادث الجلالة

حصلت "البوابة نيوز "على صورة الطالبه دينا محمد 20 عامًا، ضحية حادث أتوبيس الجلالة

وقالت شيماء أحمد أحدا صديقات الطالبة، دينا طالبة في الفرقه الثانيه بكليه طب اسنان، تقيم بقرية قصر الباسل بمركز إطسا بمحافظة الفيوم، وكانت محبوبه من الجميع ومحتهده وتتمتع بالسيرة الحسنة بين الجميع، ربنا يرحمه ويغفر له.

وتعود تفاصيل الحادث عندنا تلقي وكان مرفق الإسعاف بمحافظة السويس بلاغًا بانقلاب أتوبيس يقل طلاب جامعة الجلالة، معظمهم من كلية الطب، أثناء عودتهم بعد انتهاء اليوم الدراسي إلى منازلهم في القاهرة.

وعلى الفور، دفع الدكتور مينا فوزي، مدير مرفق الإسعاف بمحافظة السويس، بـ 30 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث لنقل المتوفين والمصابين إلى مجمع السويس الطبي.