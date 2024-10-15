استمرار حملات رفع الإشغالات والباعة الجائلين بشوارع الشرقية

طالب المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء باستمرار تكثيف الحملات اليومية لرفع وإزالة كافة الإشغالات المخالفة واللوحات الإعلانية غير المرخصة، مشدداً بعدم التهاون مع المتعديين على حرم الطريق وإزالتها فوراً حتى يتم القضاء نهائياً على جميع المظاهر العشوائية بالمحافظة.

وشن عدد من مراكز ومدن وأحياء المحافظة حملات مكبرة لرفع الإشغالات والإعلانات غير المرخصة والتلتوارات والبلدورات والحواجز الحديدية المخالفة والمستندات الحديدية والكراسي والترابيزات وتطبيق القانون على المتعديين لتحقيق الانضباط بالشوارع وتيسير حركة المواطنين والسيارات وإعادة الوجه الحضارى والجمالى لشوارع المدينة.