نقيب ممرضات لبنان: أوضاع القطاع الصحي تتفاقم وتزداد خطورة

أكدت نقيب ممرضات لبنان عبير الكردي، إن أوضاع القطاع الصحي في لبنان تتفاقم وأعداد الجرحى تتزايد وترتفع درجات الخطورة، ويجري التنسيق لرفع جاهزية القطاع في حالة استمرار الأوضاع؛ لتتمكن المستشفيات من استقبال المرضى والجرحى والحالات المزمنة من النازحين، وتوزيعهم على المناطق المختلفة لتلقي العلاج.

وقالت نقيب ممرضات لبنان - في مداخلة مع قناة "القاهرة" الإخبارية اليوم /الثلاثاء/ - "إنه يجري التنسيق مع وزارة الصحة والنقابات الصحية لتأهيل 5 مستشفيات حكومية وفتح طوابق جديدة، وتعزيز الأطقم التمريضية والطبية لتغطية العدد الكبير من المرضى والجرحى، وزيادة ساعات العمل ببعض الأقسام".

وأشارت إلى أنه بالرغم من أنه لا يزال هناك القدرة على تلقي المرضى واستقبال النازحين بمراكز الإيواء أو الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات، إلا أن أعداد الضحايا كبيرة واختصاصات العلاج والمستلزمات والموارد المغطاة بشكل كبير من المساعدات قد تتأثر، مؤكدة أنه في حالة استمرار الأوضاع كما هي عليها ستتفاقم الأزمة بشكل أكبر.

