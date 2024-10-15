قللوا ملح وسكر.. 4 عادات يومية تدمر صحة الكلى

تعتبر الكلى من الأعضاء الحيوية التي تلعب دورًا أساسيًا في الحفاظ على صحة الجسم العامة، وتعمل كمرشحات طبيعية، تضمن الحصول على التغذية المناسبة والتخلص من السموم الضارة، فمن خلال الحفاظ على توازن جيد بين الماء والملح والمعادن الأساسية، تساهم الكلى أيضًا في تنظيم ضغط الدم والوقاية من مجموعة من الأمراض المزمنة، ولكن، مع نمط الحياة غير الصحي، يمكن أن تتعرض الكلى للخطر، مما يؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة مثل مرض السكري وأمراض القلب.

وتظهر الأعراض المرتبطة بضعف وظائف الكلى، مثل التبول المفرط، التعب المستمر، انتفاخ العينين، والحكة، وقد تشير إلى ضرورة تغيير العادات اليومية، وفيما يلي تقدم لكم "البوابة نيوز" بعض الأخطاء الشائعة التي يجب تجنبها للحفاظ على صحة الكلى، وفقًا لما تم نشره بموقع "تايمز أوف انديا"

1- شرب كمية قليلة من الماء

يعد الحفاظ على الترطيب الجيد للجسم أمرًا حيويًا لصحة الكلى، فإذا كنت تتجنب شرب الماء، فقد تواجه الكلى صعوبة في تصفية الفضلات من الدم وإخراج السموم عبر البول، وكذلك عدم شرب الماء بشكل كافٍ قد يزيد من خطر الإصابة بحصوات الكلى، لذا من المهم التأكد من شرب كميات كافية يوميًا.

2- التدخين

يعتبر التدخين من العادات الضارة التي تؤثر سلبًا على الكلى، فهو يبطئ تدفق الدم إلى الكلى، مما يقلل من قدرتها على تصفية السموم، وعلاوة على ذلك، يزيد التدخين من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم وسرطان الكلى، فالإقلاع عن التدخين يمكن أن يقلل من هذه المخاطر بشكل كبير.

3- الإفراط في تناول الملح

يحتوي الملح على اليود، الذي يؤدي إلى زيادة ضغط الدم ويضر بالأوعية الدموية في الكلى، فعندما يكون تناول الملح مرتفعًا، يصبح من الصعب على الكلى القيام بوظائفها بكفاءة، ولذلك تقليل كمية الملح في النظام الغذائي يمكن أن يحمي الكلى ويساعدها على العمل بشكل أفضل.

4- الإفراط في تناول السكر

تناول كميات كبيرة من السكر يمكن أن يؤدي إلى السمنة ومرض السكري، وهما من عوامل الخطر الرئيسية لأمراض الكلى، فارتفاع مستويات السكر في الدم قد يتسبب في تلف الأوعية الدموية في الكلى، مما يؤثر على وظائفها، ولذلك تقليل تناول السكر يُعتبر خطوة هامة للحفاظ على صحة الكلى.