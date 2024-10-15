شعر أبيض قبل الـ 30.. دراسة توضح 5 أسباب لشيب الشباب

يعتبر ظهور الشيب علامة طبيعية على تقدم العمر، إلا أن العديد من الشباب يواجهون هذه الظاهرة مبكرًا، مما يثير تساؤلات حول الأسباب الكامنة وراء ذلك، وتشير دراسات جديدة نشرتها مجلة Journal of Cosmetic Dermatology إلى أن العوامل النفسية تلعب دورًا كبيرًا في ظهور الشيب قبل سن الثلاثين، وخاصةً الإجهاد، حيث أظهرت الأبحاث أن القلق والاكتئاب يؤثران على بصيلات الشعر بشكل أكبر من عوامل أخرى، مثل التدخين أو النظام الغذائي، وفي حين يُتوقع أن يبدأ الكثيرون في فقدان لون شعرهم الطبيعي بحلول سن الخمسين، إلا أن الملايين يعانون من الشيب قبل ذلك بكثير.

وقد أُجري فريق من جامعة الملك سعود، استطلاع عبر الإنترنت بين يوليو 2023 وفبراير 2024، وشملت 1193 الدراسة 1193 شخصًا تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عامًا، وأظهرت النتائج أن نصف المشاركين قد اكتسبوا شعرة رمادية واحدة على الأقل خلال العشرينات، بينما أشار واحد من كل ثمانية إلى أنهم يملكون أكثر من 100 شعرة رمادية.

أظهرت الأرقام أيضًا أن القلق يزيد من احتمال ظهور الشيب بمقدار 2.24 مرة، بينما الاكتئاب يضاعف هذا الاحتمال إلى 2.56 مرة، وقد أظهرت الدراسة أن التاريخ العائلي يُعد من العوامل الرئيسية التي تؤثر على ظهور الشيب مبكرًا، حيث يساهم في تحديد احتمال حدوثه، بالإضافة إلى ذلك، تم تسليط الضوء على تأثير التدخين، الذي يزيد من خطر ظهور الشيب بمعدل مضاعف تقريبًا، ومع ذلك، يُعتبر النظام الغذائي المتوازن بمثابة درع واقٍ يمكن أن يقلل من هذا الخطر بنسبة تصل إلى 32%.

وأوضح المؤلف الرئيسي للدراسة، تركي البنهار، أن "التغييرات في نمط الحياة، مثل الإقلاع عن التدخين، اتباع نظام غذائي متوازن، وإدارة التوتر، يمكن أن تساهم في التخفيف من المخاطر المرتبطة بظهور الشيب"، وأضاف أنه بينما يبقى الشيب جزءًا من عملية الشيخوخة، يمكن لعوامل مثل الإجهاد ونمط الحياة أن تلعب دورًا مهمًا في ظهور الشيب المبكر، فمن المهم أن يتبنى الشباب أسلوب حياة صحي للتقليل من هذه الظاهرة، وتحقيق توازن نفسي وجسدي يعزز من صحتهم العامة.