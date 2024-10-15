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الثلاثاء 15 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

غياب صلاح ومصطفي محمد.. تعرف على التشكيل المتوقع للفراعنة أمام موريتانيا

منتخب مصر
منتخب مصر
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يواجه منتخب مصر الأول لكرة القدم نظيره منتخب موريتانيا اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية المقرر إقامته بالمغرب العام المقبل، ويستضيف ملعب شيخا ولد بيديا مباراة منتخب مصر وموريتانيا في السابعة مساء اليوم.

وتنشر “البوابة نيوز” التشكيل المتوقع للفراعنة امام موريتانيا في غياب الثنائي محمد صلاح ومصطفي محمد.
والذي جاء كالتالي:
في حارس المرمى: محمد الشناوي.
في خط الدفاع: أحمد عيد- خالد صبحي (أحمد رمضان بيكهام)- رامي ربيعة- محمد حمدي.
في خط الوسط: مروان عطية- حمدي فتحي- أحمد سيد «زيزو».

في خط الهجوم: محمود حسن «تريزيجيه»- ابرهيم عادل- عمر مرموش.

منتخب مصر التشكيل المتوقع