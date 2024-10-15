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الثلاثاء 15 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بسبب الحرب.. نقل مباراة استقلال طهران والنصر السعودى للإمارات

النصر
النصر
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أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، نقل مباراة استقلال طهران الإيراني، والنصر السعودي، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، للإمارات، بسبب الأحداث التي تشهدها دولة إيران.
وكان من المفترض أن تستضيف إيران المواجهة بين النصر والاستقلال، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة يوم 22 أكتوبر الجاري.

ألا أن الاضطرابات الأمنية والسياسة التي تشهدها البلاد في الفترة الأخيرة دفعت الاتحاد الآسيوي طوال تلك الفترة الماضية للتفكير في نقل المباراة.

وكشفت شبكة "بي إن سبورتس" الرياضيه فإن الاتحاد الآسيوي، قرر نقل المباراة لإستاد راشد في الإمارات لتقام في الثامنة مساءً بالتوقيت المحلي مساء 22 أكتوبر الجاري.

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