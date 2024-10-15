إطلاق 5 قوافل طبية لعلاج المرضى الأولى بالرعاية بمحافظة الفيوم

شاركت مديرية التضامن الاجتماعي بالفيوم إحدى جمعيات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في تنظيم 5 قوافل علاجية استهدفت توقيع الكشف الطبي على مئات المرضى غير القادرين بقرى الشيخ فضل والصوفي وسيلا والصوفي بمركز الفيوم، وقرى أبهيت الحجر وبندر سنورس والسليين بمركز سنورس، وقريتي قلمشاه وقلهانه بمركز دفنو، وقريتي بحر أبو المير والسلام بمركز إطسا، وقرية المظاطلي بمركز طامية، وقرية أبو كساه بمركز ابشواي.

وأعلن جبريل عبد الوهاب، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالفيوم، أن تنظيم القوافل العلاجية يتم وفق خطة مسحية تستهدف كل العزب والنجوع بالتعاون مع المستشفى الجامعي بالفيوم، وأن المستفيد من هذه الخدمة الطبية الأسر الأولى بالرعاية وفق معايير أهمها أن تكون هذه الأسر بلا عائل من أرامل وأيتام أو أن يكون عائل الأسرة مصاب بمرض يمنعه من تكسب قوت يومه وأسرته.