ads
الثلاثاء 15 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إطلاق 5 قوافل طبية لعلاج المرضى الأولى بالرعاية بمحافظة الفيوم

جانب من القافله
جانب من القافله
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

شاركت مديرية التضامن الاجتماعي بالفيوم إحدى جمعيات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في تنظيم 5 قوافل علاجية استهدفت توقيع الكشف الطبي على مئات المرضى غير القادرين بقرى الشيخ فضل والصوفي وسيلا والصوفي بمركز الفيوم، وقرى أبهيت الحجر وبندر سنورس والسليين بمركز سنورس، وقريتي قلمشاه وقلهانه بمركز دفنو، وقريتي بحر أبو المير والسلام بمركز إطسا، وقرية المظاطلي بمركز طامية، وقرية أبو كساه بمركز ابشواي.

وأعلن جبريل عبد الوهاب، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالفيوم، أن تنظيم القوافل العلاجية يتم وفق خطة مسحية تستهدف كل العزب والنجوع بالتعاون مع المستشفى الجامعي بالفيوم، وأن المستفيد من هذه الخدمة الطبية الأسر الأولى بالرعاية وفق معايير أهمها أن تكون هذه الأسر بلا عائل من أرامل وأيتام أو أن يكون عائل الأسرة مصاب بمرض يمنعه من تكسب قوت يومه وأسرته.

5 قوافل طبية لعلاج المرضى الأولى بالرعاية إحدى جمعيات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي محافظة الفيوم مديرية التضامن الأجتماعي بالفيوم خطة الحماية الاجتماعية لدعم الاسر الاولى بالرعاية