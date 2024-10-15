الصبار.. 5 حلول طبيعية وفعالة لعلاج تصبغات البشرة

يُعد الصبار من النباتات الرائعة التي حظيت بشعبية كبيرة في عالم الجمال والعناية بالبشرة؛ إذ يُستخدم بشكل واسع للقضاء على تصبغات البشرة وتحسين مظهرها، حيث يحتوي الصبار على مركبات طبيعية مثل الألوين، الذي يُعرف بخصائصه المبيضة والمضادة للالتهابات؛ ما يجعله خيارًا مثاليًا لعلاج البقع الداكنة والتصبغات الناتجة عن الشمس أو حب الشباب.

وقد أظهرت الأبحاث أن استخدام جل الصبار بانتظام يمكن أن يساعد في توحيد لون البشرة وزيادة مرونتها، بالإضافة إلى ذلك، يعد الصبار مرطبًا قويًا؛ إذ يُحسن من ترطيب البشرة ويعزز من قدرتها على الاحتفاظ بالرطوبة؛ ما يُعطيها مظهرًا صحيًا ومشرقًا.

وتقدم لكم "البوابة نيوز" أبرز الوصفات الطبيعية المعتمدة على الصبار كمكون اساسي لعلاج تصبغات البشرة، وفقًا لما تم نشره بموقع " health shots" الطبي.

1- جل الصبار النقي: قومي بتدليك جل الصبار النقي على المناطق المتضررة يوميًا قبل النوم، واتركيه حتى صباح اليوم التالي، ثم اغسليه بالماء الفاتر، وستلاحظين خلال فترة قصيرة فرقًا ملحوظًا في لون البشرة مع الاستمرار.

2- صبار وعصير الليمون: امزجي ملعقة صغيرة من جل الصبار مع بضع قطرات من عصير الليمون، وضعي الخليط على البقع الداكنة واتركيه لمدة 20 دقيقة قبل شطفه، حيث يعتبر الليمون مبيضًا طبيعيًا يساعد في تفتيح التصبغات.

3- صبار وعرق السوس: اخلطي ملعقة صغيرة من جل الصبار مع مسحوق عرق السوس، وضعي الخليط على البشرة لمدة 30 دقيقة، ثم اغسليه بالماء، وستساعدك هذه الوصفة على تقليل التصبغات بشكل فعّال، فباستخدام الصبار بانتظام كجزء من روتين العناية بالبشرة، يمكن للعديد من الأشخاص تحقيق بشرة أكثر صفاءً وإشراقًا، مما يعزز الثقة بالنفس ويمنحهم مظهرًا صحيًا وجذابًا.

4- صبار وكركم: مزيج الصبار والكركم هو وصفة طبيعية مثالية لعلاج تصبغات البشرة وتحسين مظهرها؛ إذ يحتوي جل الصبار على الألوين الذي يساعد في تفتيح البقع الداكنة وترطيب البشرة بعمق، ومن ناحية أخرى، يُعرف الكركم بخصائصه المضادة للالتهابات والمطهرة، مما يساهم في تهدئة البشرة وتعزيز إشراقها.

5- صبار وزبادي: يجمع هذا الخليط بين فوائد جل الصبار المرطبة والمهدئة وخصائص الزبادي المغذية، ويمكن استخدامه لتفتيح البشرة وترطيبها، فقط امزجي ملعقتين من جل الصبار مع ملعقة من الزبادي، ثم ضعي الخليط على الوجه لمدة 20 دقيقة قبل شطفه، وستحصلين على بشرة ناعمة ومتوهجة.