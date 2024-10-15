أهالي ضحايا حادث الجلالة يتسلمون جثث أبنائهم

تسلم أهالي ضحايا حادث الجلالة، جثامين ذويهم في الحادث الذي أسفر عن مصرع 12 وإصابة 33 آخرين.

وقضي أهالي الضحايا ليلتهم أمام مشرحة السويس العام في انتظار تسلم جثث ذويهم، حيث توافدوا من عدة محافظات بأقاليم الدلتا ووجه بحري ومحافظات الصعيد لاستلام أبنائهم.

وأنهت الأجهزة المعنية جميع الإجراءات الخاصة باستلام الجثامين وتصريح الدفن، حيث استلمت الأسر جثامين 10 طلاب متوفين في الحادث، وتبقي جثمانين للطالبة بسملة ممدوح خلف وطالبة أخرى.

وكان مرفق إسعاف السويس قد تلقى بلاغًا من قائدي السيارات يفيد بانقلاب الأتوبيس على طريق الجلالة – السخنة، في اتجاه الطريق الساحلي، عند مفارق الطريق أمام محطة تموين السيارات.

وجه مدير مرفق الإسعاف، بتوجيه 21 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث لتقديم الرعاية الطبية الفورية.

تبين من المعاينة المبدئية أن الأتوبيس وكان في طريق العودة من الجلالة إلى منطقة بورتو ، ويستقله طلاب جامعة الجلالة، وأن السرعة الزائدة كانت السبب وراء انقلاب الأتوبيس.