يوم طبي لفحص العيون في بيت أفرام للمسنين

نظم بيت أفرام للمسنين بالتعاون مع مركز كاريتاس الطيبة ومستشفى سانت جون القدس يوم عمل طبي لفحص العيون للمسنين والموظفين وعدد من أهالي الطيبة و يهدف هذا اليوم الطبي إلى تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمسنين والمجتمع المحلي، وتعزيز الوعي بأهمية الفحص الدوري للعيون.

وقد شهد اليوم الطبي إقبالاً من المسنين والموظفين وعدد من أهالي الطيبة، الذين استفادوا من الفحوصات الطبية المجانية والنصائح الصحية المقدمة من فريق الأطباء المتخصصين.

ويأتي هذا النشاط ضمن سلسلة من الفعاليات التي ينظمها بيت أفرام للمسنين بالتعاون مع مركز كاريتاس الطيبة، بهدف تحسين جودة الحياة وتقديم الدعم الصحي والنفسي للمسنين والمجتمع المحلي