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الثلاثاء 15 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

استشهاد 3 مسعفين في غارات إسرائيلية على بلدات جنوب لبنان

الطيران الحربي الإسرائيلي
الطيران الحربي الإسرائيلي
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شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على مركز الهيئة الصحية الإسلامية في قليا في البقاع الغربي جنوب لبنان، ما أسفر عن استشهاد 3 مسعفين.
وذكرت الوكالة اللبنانية للإعلام اليوم الثلاثاء، أن الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ غارة جوية مستهدفا منطقة عين السماحية بين بلدتي زوطر وميفدون، كما نفذ غارة جوية مستهدفا المنطقة الواقعة بين بلدتي حومين الفوقا ورومين في قضاء النبطية.
وأشارت إلى أن الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ غارة جوية مستهدفا بلدة حانين في قضاء بنت جبيل، كما أغار على منطقة جرماش على الحدود في الهرمل من الجهة السورية.

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