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الثلاثاء 15 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال

اقتحام الأقصى
اقتحام الأقصى
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اقتحم مستوطنون إسرائيليون اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس الشرقية المحتلة وسط الضفة الغربية، تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا صلوات تلمودية.
وأشارت الوكالة إلى أن شرطة الاحتلال حولت البلدة القديمة إلى ثكنة عسكرية، ونشرت المئات من عناصرها على مسافات متقاربة، خاصة عند بوابات المسجد الأقصى، وشددت من إجراءاتها العسكرية عند أبوابه، وأبواب البلدة القديمة، وفرضت قيودا على دخول المصلين.
وفي سياق متصل، واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق البوابة المقامة على حاجز عطارة العسكري، شمال مدينة رام الله لليوم السابع على التوالي.
 

عشرات المستوطنين باحات المسجد الأقصي الاحتلال الإسرائيلي فلسطين