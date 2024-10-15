بـ15 شركة محلية.. مصر تشارك فى أكبر معرض للاستيراد والتصدير بالصين

شاركت الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، بالتعاون مع المجلس التصديرى للصناعات الهندسية فى معرض canton fair "كانتون 2024"، في قوانغتشو، الصين، بالتنسيق مع مركز التجارة الخارجية الصيني.

وقال اللواء شريف الماوردي، إن مشاركة مصر فى معرض canton fair، تأتي ضمن مخطط الهيئة المصرية للمعارض للمشاركة فى نحو 140 معرض دولي بمختلف دول العالم خلال المرحلة الحالية لتحقيق هدف نمو الصادرات المصرية وتعزيز تنافسية المنتج المحلي بالخارج.

وذكر رئيس هيئة المعارض والمؤتمرات أن معرض كانتون بالصين يعد من أضخم الفعاليات فى مجال الاستيراد والتصدير؛ إذ صممت هيئة المعارض جناح مصري على مساحة 423 م2 لعرض منتجات لأكثر من 15 شركة محلية.

وأوضح أن تلك الشركات المصرية تعمل فى عدة صناعات من أبرزها الأجهزة الكهربائية، والإلكترونيات الاستهلاكية، والمنتجات الكيميائية، والتصنيع الذكي وآلات البناء والآلات الزراعية ومركبات الطاقة الجديدة والتنقل الذكي.

وتوقع أن تحقق الشركات المصرية أقصي استفادة للاطلاع على أحدث المعدات والمنتجات على مستوى العالم لنقل تلك التكنولوجيا داخل السوق المصرية، وعقد لقاءات مشتركة بين شركاتنا والكيانات الأجنبية المشاركة بالمعرض.

نبذة عن معرض الصين

يعد معرض الاستيراد والتصدير الصيني، والذي يشار إليه عادة باسم معرض كانتون، أحد أكبر الأحداث في تقويم التجارة العالمية. منذ عام 1957، عندما أقيمت نسخته الأولى في قوانغتشو بالصين.

كما توسع هذا المعرض النصف السنوي ليصبح منصة هائلة لكل من الواردات والصادرات من مختلف الصناعات - ويضم منتجات من قطاعات عديدة كل ربيع وخريف على التوالي.

وتشارك في استضافته كل من وزارة التجارة في جمهورية الصين الشعبية (PRC) وكذلك الحكومة الشعبية لمقاطعة قوانغدونغ؛ بجانب الجهود التنظيمية التي يقدمها مركز التجارة الخارجية الصيني؛ باعتباره مسؤولاً عن جهود التخطيط.