رابط التقديم على 225 فرصة عمل للشباب من الجنسين

أعلنت وزارة العمل، اليوم الثلاثاء، عن طريقة التقديم على 225 فرصة متوفرة الآن في شركة اللولو هايبر ماركت للأسواق التجارية "لولو إنترناشينال جروب"، داخل فروع مصر على مِهن: خدمة عملاء ، ومتلقى طلبات، وأمن إداري، وطهي أسماك، وكاشير، وخباز بلدي، وحلواني شرقي وغربي، وأمين مخازن، ومنسق ممرات، وطباخين، وذلك للشباب من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة من سن 18 إلى 40 سنة، برواتب تبدأ من 6000 جنيه، وحتى 9000 جنيه، وذلك خلال الفترة المقبلة التي تشهد مجموعة من التوسعات داخل فروع مصر وخارجها.

يأتي ذلك بعد أسبوع واحد من لقاء وزير العمل محمد جبران مع وفد من إدارة الشركة، برئاسة حذيفة القرشي، المدير الإقليمي، وحضور وائل محمد، مدير الفروع، ومحمد فهمي، رئيس قطاع الموارد البشرية، ومحمد حمزة، رئيس قسم الموارد البشرية، والاتفاق على توفير 2000 فرصة عمل على مراحل، تزامنا مع توسعات الشركة.

وأوضحت هبة أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة، أنه يمكن التقديم للحصول على تلك الفرص "أونلاين" من خلال الدخول على الرابط الإلكتروني التالي: https://egyres.manpower.gov.eg/Registration/index ،الذي تم إعداده تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل.

وقالت، إن الفرص والأعداد المتاحة هي: 40 فرد أمن، و30 كاشير، و10 متخصصين في طهي الأسماك، و5 خدمة عملاء، و40 متلقي طلبات، و15 خباز بلدي، و10 حلواني شرقي وغربي، و 15 أمين مخازن، و50 منسق ممرات، و10 طباخ.