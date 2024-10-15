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الثلاثاء 15 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

المشدد 5 سنوات لتشكيل عصابي في سرقة متعلقات المواطنين بالإكراه في السلام

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة تشكيل عصابي بالسجن المشدد5 سنوات لحوزتهمم 3 قطع أسلحة بيضاء وسرقة متعلقات المواطنين كرها عنهم بمنطقة السلام.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تلقت بلاغا من مواطن يفيد سرقته وإصابته من قبل 3 أشخاص وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهمين، وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن من ضبط تشكيل عصابي مكون من 3 أشخاص لأحدهما معلومات جنائية، وبحوزتهم 3 قطع أسلحة بيضاء واعترفوا بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطهما الإجرامي في سرقة متعلقات المواطنين كرها عنهم، باستخدام الأسلحة المضبوطة حيازتهما، وارتكاب 4 وقائع سرقة بذات الأسلوب.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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