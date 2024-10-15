المشدد 5 سنوات لتشكيل عصابي في سرقة متعلقات المواطنين بالإكراه في السلام

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة تشكيل عصابي بالسجن المشدد5 سنوات لحوزتهمم 3 قطع أسلحة بيضاء وسرقة متعلقات المواطنين كرها عنهم بمنطقة السلام.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تلقت بلاغا من مواطن يفيد سرقته وإصابته من قبل 3 أشخاص وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهمين، وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن من ضبط تشكيل عصابي مكون من 3 أشخاص لأحدهما معلومات جنائية، وبحوزتهم 3 قطع أسلحة بيضاء واعترفوا بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطهما الإجرامي في سرقة متعلقات المواطنين كرها عنهم، باستخدام الأسلحة المضبوطة حيازتهما، وارتكاب 4 وقائع سرقة بذات الأسلوب.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.