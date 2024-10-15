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الثلاثاء 15 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

المطران عطا الله حنا: " إلى متى تستمر جرائم القتل في مجتمعنا العربي"

المطران عطا الله
المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس
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قال المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الارثوذكس بالقدس، اليوم، إننا نتساءل مع المتسائلين الى متى سوف تستمر جرائم القتل المروعة في مجتمعنا العربي ؟ ففي كل يوم نلحظ ان هنالك جريمة جديدة واطلاق نار جديد .

وأضاف “حنا” في ظل هذه الاوضاع الصعبة التي يمر بها شعبنا وفي ظل الحرب التي أدخلت الكثيرين في حالة خوف وقلق ورعب نلحظ ان جرائم القتل مستمرة دون اي وازع انساني او أخلاقي. 

وطالب  "حنا"  الهيئات والمؤسسات العربية التمثيلية في مناطق الـ 48 وكذلك المؤسسات الدينية بأن يقوم الجميع بدورهم من اجل وقف هذه الظاهرة المأساوية والتي تبعاتها سوف تكون كارثية على مجتمعنا حيث بتنا نسمع في الآونة الأخيرة أن هنالك من يحزمون امتعتهم ويغادرون بلدهم وذلك من مختلف المدن والقرى في الداخل .

وتابع “حنا” : نحن في حالة حرب وجرائم القتل مستمرة ومتواصلة ، فالى متى سوف تستمر هذه الظاهرة التي تزداد شراسة وقساوة في مجتمعنا في ظل هذه الأوضاع المأساوية والصعبة التي نعيشها.

واختتم  المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الارثوذكس: فلتتوقف جرائم القتل فورا وهذا يحتاج الى دور تقوم به المؤسسات الوطنية في الداخل والشخصيات الدينية والاعتبارية من اجل وقف هذا النزيف .

الارثوذكس اساقفة المؤسسات الدينية المؤسسات الوطنية