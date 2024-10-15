وزير الإنتاج الحربي يبحث مع ممثلي أشوك ليلاند الهندية أوجه التعاون المشترك

استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، وفدا من شركة "أشوك ليلاند الهندية"، لمناقشة أوجه التعاون في مجالات التصنيع ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين، وذلك بمقر وزارة الإنتاج الحربي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد الوزير على عمق علاقات التعاون المشترك بين الجانبين المصري والهندي في مختلف المجالات، لافتًا إلى أن خلال اللقاء تم استعراض الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية والفنية والبشرية لشركات ووحدات الإنتاج الحربي والتي تعد الركيزة الأساسية للتصنيع العسكرى بمصر، موضحًا أن الجهات التابعة للوزارة تعد رافدًا مهمًا في الصناعة الوطنية من خلال جهودها للمشاركة في تنفيذ العديد من المشروعات القومية والتنموية بالدولة.

وأضاف، أنه تم بحث سبل التعاون المشترك بين شركة حلوان لمحركات الديزل (مصنع 909 الحربي) التابعة لوزارة الإنتاج الحربي وشركة أشوك ليلاند الهندية في مجال إنتاج المحركات ذات القدرات المختلفة والتي تتراوح من (48 – 198) حصان والتي تستخدم في التطبيقات الصناعية المختلفة كوحدات توليد الكهرباء ووحدات رفع المياه وغيرها من التطبيقات.

وأكد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى على سعي وزارة الإنتاج الحربي إلى عقد شراكات لنقل وتوطين التكنولوجيات الحديثة وتعميق التصنيع المحلي، وكذا تبادل الخبرات والمعلومات الفنية مع الشركات الهندية في مختــلف المجـالات وعلى رأسها شركة "أشوك ليلاند"، معربًا عن ثقته في تكنولوجيات التصنيع المتقدمة بدولة الهند.

وأوضح ممثلو "أشوك ليلاند" الهندية، أن الشركة تأسست عام 1948 وهي رائدة ومتخصصة في مجال صناعة المركبات مثل (الشاحنات، الأتوبيسات، عربات النقل الخفيفة)، كما أنه يتم إنتاج المركبات العسكرية، منوهين إلى أن 70% تقريبًا من إجمالي المركبات المستخدمة بالجيش الهندي من إنتاج "أشوك ليلاند"، مشيرين إلى أن الشركة تنتج كذلك محركات الديزل للتطبيقات الصناعية المختلفة ومولدات الكهرباء، ويتبع الشركة (9) مصانع تقع في الهند والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة.

وأعرب ممثلو الشركة الهندية عن تطلعهم للتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي في ضوء ما تتميز به شركاتها من امكانيات تكنولوجية وتصنيعية وبشرية على أعلى مستوى على خلفية التعاون السابق مع شركة حلوان لمحركات الديزل في إنشاء خط تجميع المحركات (أشوك ليلاند) والذي بدأ من عام 2010، وكذا في إطار ما تشهده شركات الإنتاج الحربي من تطوير على مختلف الأصعدة، وأشاد ممثلو الشركة الهندية بالنشاط الملحوظ لوزارة الإنتاج الحربي في دعم المشروعات القومية والتنموية في مصر، كما أشادوا من ناحية أخرى باهتمام الدولة المصرية بتوفير المناخ الداعم للاستثمار.

وأكد محمد بكر المستشار، الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة، على حرص وزارة الإنتاج الحربي على التعاون مع مختلف الشركات العالمية فى مجال نقل وتوطين التكنولوجيات الحديثة بمصر، وذلك في ضوء العمل المتواصل الذي تبذله الوزارة لدعم استراتيجيات التنمية المستدامة بالدولة من خلال الاعتماد على قدرات التصنيع والموارد المحلية المتاحة.