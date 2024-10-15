حبس المتهمين بقتل طفلة في بلبيس

قررت نيابة بلبيس، حبس المتهمين بقتل طفلة وإلقائها بمياه مصرف بنطاق مركز أبو حماد 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكانت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة بلبيس قد تلقت بلاغا من "س ع" 12 عاما مقيم نطاق مركز بلبيس أثناء توجهه للمركز رفقة أحد أقاربه لتحرير محضر فى والده وزوجته لتعديهما عليه بالضرب المبرح واتهم والده بالتخلص من الطفلة "حبيبة" ابنة زوجته منذ عامين.

وبالفحص والتحري تبين من تحريات ضباط مباحث مركز شرطة بلبيس قيام " ع ع " 34 عاما سائق توك توك مقيم مركز بلبيس بالتخلص من ابنة زوجته "ح" 7 سنوات بالاشتراك مع زوجته " ه س ع" 26 عاما ربة منزل والدة الطفلة وشقيقته "ز".

وكشفت التحقيقات عن أن الطفلة كانت تعيش رفقة والدتها بعد انفصالها عن والدها وكان الزوج معتاد ضرب الطفلة حتى لفظت أنفاسها الأخيرة وحاول دفنها بمقابر القرية ليلا ولكنه لم يتمكن من ذلك فقام بالتخلص من الطفلة بأحد المصارف المائية بالاشتراك مع زوجته والدة الطفلة وشقيقته وعثرت الأجهزة الأمنية بمركز أبوحماد على جثة مجهولة الهوية لطفلة عمرها 7 سنوات بمياه أحد المصارف حيث جرفها تيار المياه الى نطاق مركز ابوحماد وتم نقلها الى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وبعد عامين من الجريمة أبلغ الطفل عن والده وتبين صحة أقواله وأنه تعرض للضرب من والده وكان يخشى الإفصاح عن ذلك.

وتمكن ضباط مباحث بلبيس من ضبط المتهم وزوجته والدة الطفلة وشقيقت وتم عرضهم على النيابة العامة التى قررت حبسهم على ذمة التحقيقات.