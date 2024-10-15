أستاذ صحة عامة: زيادة وعي المواطنين وراء نجاح مبادرة 100 يوم صحة

قال الدكتور شريف حتة، أستاذ الصحة العامة، إن حملة 100 يوم صحة منذ بدايتها لم يكن من المخطط لها الاستمرار لفترة طويلة، مشيرًا إلى أن المبادرة استمرت نتيجة لزيادة وعي المواطنين وزيادة إقبالهم عليها.

وأضاف "حتة" مداخلة هاتفية لبرنامج “هذا الصباح”، على فضائية “إكسترا نيوز” اليوم الاثنين، أن الخدمات المقدمة من خلال مبادرة 100 يوم صحة متنوعة في كل ما يخص مجال الصحة وجيدة، موضحًا أن المواطنين أصبح لديهم وعي بأهمية الصحة النفسية وبالتالي بدأوا يقبلوا على طلب الخدمات من الأطباء المختصين بالصحة النفسية.

وتابع، أن هناك إقبالا كبيرا من المواطنين على المبادرة، قائلًا: “المواطن ذكي جدًا، إذ أنه لن يكون هناك إقبال منه على المبادرة إلا إذا كانت الخدمة مقدمة بشكل جيد، وتصله إلى مكانه، فضلا عن أن القائمين على الخدمات المقبلة يأدون أدوراهم على أكمل وجه”.