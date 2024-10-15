محافظ الجيزة يتابع نتائج لقاءات المواطنين بـ6 مراكز ويوجه بحل مشكلاتهم

تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، نتائج لقاءات المواطنين التي عقدت بمراكز ومدن منشاة القناطر وكرداسة وأبو النمرس والبدرشين والحوامدية والعياط للوقوف على الشكاوى والمعوقات التي تواجه المواطنين تنفيذاً للتكليفات السابقة خلال لقاء المحافظ مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة انتظام لقاءات دورية مع المواطنين والاستماع إلى شكواهم.

وقد جاءت أبرز الشكاوى المقدمة من المواطنين خلال اللقاء الذي جاء بحضور رؤساء المراكز المعنية، شكاوى تتعلق بوجود مخالفات البناء والتعديات ومطالب للمواطنين بإزالتها والحصول على نماذج التصالح في مخالفات البناء بكرداسة ومنشأة القناطر وتطهير وصيانه شبكات الصرف الصحي ورفع بؤر للمخلفات وإصلاح كسر بخط مياه بمركز أبو النمرس ووجود مخزن لتجميع الخردة بمدينة الحوامدية يستخدم أجهزة كهربائية بقدرات عالية تؤثر على التيار الكهربائي.

هذا بالإضافة إلى شكوى عدد من مواطني العياط بعدم الحصول على بيان للصلاحية من المركز التكنولوجي للعياط وشكوى مواطنين بالبدرشين من وجود تعديات بالبناء المخالف وتطهير فرع ترعة العزيزية، وقد تم التعامل مع كل المشكلات المعروضة من المواطنين وحلها على الفور بمتابعة من رؤساء المراكز المدن.

وقد كلف محافظ الجيزة بمواصلة تنظيم اللقاءات الجماهيرية مع المواطنين للتعرف بشكل مباشر على مشكلاتهم والسعي نحو حلها بالتعاون مع الجهات المعنية.