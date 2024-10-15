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الثلاثاء 15 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

التصريح بدفن جثة مسن لقي مصرعه إثر سقوطه من علو

ارشيفيه
ارشيفيه
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قررت نيابة العاشر من رمضان التصريح بدفن جثة مسن لقي مصرعه متأثرًا بإصابته إثر سقوطه من علو داخل إحدى الشركات بالمنطقة الصناعية الثالثة بمدينة العاشر من رمضان.

وكان اللواء عمرو رؤوف، مدير أمن الشرقية تلقى إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى العاشر الجامعى بوصول "عيد ذ ت ع" 58 عامًا، مقيم العجوزة القاهرة جثة هامدة.

وتبين من التحريات والفحص حدوث وفاته إثر سقوطه من علو حوالي 12 مترا داخل مقر إحدى الشركات بالمنطقة الصناعية الثالثة بمدينة العاشر من رمضان.

وتم التحفظ على الجثمان بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة التي صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية الخاصة بعملية الدفن وتسليم الجثمان لذويه، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وكيفية حدوثها لبيان وجود شبهة جنائية فى الوفاة من عدمه.

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