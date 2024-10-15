الأرصاد: صور الأقمار الصناعية تشير إلى تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية يصاحبها سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة.

وأضافت أن الحرارة العظمى المتوقعة اليوم على السواحل الشمالية 27 درجة بينما الحرارة العظمى المتوقعة اليوم على القاهرة الكبرى 30 درجة.

وأوضح خبراء هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس، اليوم الثلاثاء، حيث يشهد طقسا حارا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد ومائل للحرارة على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، وطقس معتدل الحرارة في أول الليل ومائل للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر، على كافة الأنحاء.

كما يشهد، اليوم الثلاثاء، شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجة البحرى على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة

ولفتت الأرصاد، إلى أنه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، اليوم الثلاثاء، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 30 للعظمى والصغرى 22 درجة، وعلى السواحل الشمالية 27 للعظمى والصغرى 20 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 35 للعظمى والصغرى 24 وعلى شمال الصعيد 32 للعظمى والصغرى 19 درجة، وعلى جنوب الصعيد 38 للعظمى والصغرى 23 درجة.