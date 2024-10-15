تداول 17 ألف طن 866 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 12 سفينة وتم تداول 17000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 866 شاحنة و 150 سيارة حيث شملت حركة الواردات 5000 طن بضائع، 380 شاحنة و125 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 12000 طن بضائع، 486 شاحنة و25 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة بوسيدون اكسبريس بينما تغادر العبارة امل ، فيما استقبل الميناء بالأمس العبارة امل وغادرت السفينتين بوسيدون اكسبريس ودليلة ، كما تم تداول 3600 طن بضائع و٣٥٠ شاحنة بميناء نويبع، من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لثلاث سفن كوين نفرتيتي، آور وسينا.

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1270 راكبا بموانيها.

