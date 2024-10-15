الإحصاء: 18.3% ارتفاع قيمة العجز في الميزان التجاري شهر يوليو 2024

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء، النشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية يوليو 2024 وقد بلغـت قيـمة العجــز فـى الميــزان التجــارى 4.60 مليار دولار خلال شهر يوليو 2024 مقابل 3.89 مليـار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبــة ارتفاع قدرها 18.3٪.

وأوضح الجهاز ارتفعت قيمـة الصـادرات بنسبـة 10.7٪، حيـث بلغـت 3.54 مليـار دولار خـلال شهــر يوليو 2024 مقابــل 3.20 مليار دولار لنفــس الشهــر مـن العــام السابـــق، ويرجــع ذلـك إلــى ارتفاع قيمـة صــادرات بعــض السـلــع وأهــمها:

(ملابس جاهزة بنسبة 37.4٪، منتجــات بــترول بنسبـة 98.5%، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبـة 36.8 ٪، لدائن بأشكالها الأولية بنسبة 3.2 ٪).

بينما انخفضت قيمة صـادرات بعض السلع خــلال شهر يوليو 2024 مقابــل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمهـا (البترول الخام بنسبة 62.6 %، أسمدة بنسبة 61.0%، قضبان وعيدان وزوايا وأسلاك من حديد بنسبة 34.2٪، مصنوعات من لدائن بنسبة 0.1 %).

وأشار الجهاز إلى أنه ارتفعــت قيمــة الــواردات بنسبـة 14.9٪ حيــث بلغــت 8.14 مليار دولار خلال شهــر يوليو 2024 مقابل 7.08 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق ويرجـع ذلـك إلــى ارتفاع قيمــة واردات بعض السلــع وأهمهـا: (منتجات البترول بنسبــة 83.6%، الغاز الطبيعى بنسبة 210.1%، مواد أولية من حديد أو صلب بنسبــة 49.4%، أدوية ومحضرات صيدلة بنسبــة 7.9%).

بينما انخفضت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر يوليو 2024 مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابــق وأهمهـــا: (قمح بنسبة 5.3 %، سيارات ركوب بنسبة 26.8٪، ذرة بنسبة 16.7%، فول الصويا بنسبة 12.4%).