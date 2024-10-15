رحلة نجوم أعلنوا تأجيل الفعاليات الفنية تضامنًا ضد العدوان الإسرائيلي

للفن رسائل أخرى، وأحد أهم تلك الرسائل هو الحراك المجتمعي للقوى الناعمة مع القضايا المجتمعية، وهو ما حدث من قبل عدد من الفنانين العام الماضي ومع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وأوقفوا النشاط الفني للتضامن، وأيضًا قرر عدد من النجوم، العام الحالي بوقف النشاط الفني للتضامن مع الشعب اللبناني ضد العدوان الإسرائيلي.

اعتذار وائل جسار للتضامن

ومن أبرزهم، الفنان وائل جسار؛ إذ أعلن الاعتذار عن المشاركة في مهرجان الموسيقى العربية في نسخته الـ٣٢، والذي أقيمت فعالياته خلال الأيام القليلة الماضية.

وأوضح الفنان وائل جسار أنه اعتذر عن حضور المهرجان والمشاركة فيه، وذلك لعدم قدرته على الغناء ولبنان تعاني ويلات الحرب والعدوان الإسرائيلي، وأن الشعب اللبناني لا يجد مسكن أو طعام ولا يجد الأمان.

وتابع “جسار” أنه لا يمكن أن يقف للغناء في ظل تلك الظروف، وأنه أجل كل أنشطته الفنية خلال تلك الفترة، وذلك للتضامن مع الشعب اللبناني.

عاصي الحلاني يسير على خطى مواطنه ويعلن الاعتذار والتضامن

أعلن الفنان عاصي الحلاني عن عدم مشاركته فعاليات مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ٣٢، وذلك بعد العدوان الإسرائيلي على لبنان.

وأكد عاصي الحلاني أنه لا يمكن أن يشارك وسط تصاعد مجازر العدوان ضد الشعب اللبناني، وما يعانيه من قصف وقتل في كل لحظة.

وقدم الفنان عاصي الحلاني اعتذارا لمنظمي المهرجان والشعب المصري، على أمل أن يلتقي الغناء في مصر الحبيبة قريبًا.

نجوم القوى الناعمة وتضامن العام الماضي ضد العدوان الإسرائيلي

محمد سلام واعتذار بعد العدوان الإسرائيلي على فلسطين العام الماضي

أعلن الفنان محمد سلام من خلال فيديو مصور على صفحته الشخصية عن الاعتذار عن المشاركة في عرض مسرحي، وذللك لعدم قدرته على المشاركة والإخوة فى فلسطين يتم إبادتهم.

جاء ذلك الاعتذار العام الماضي مع بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

تامر حسنى يعلن وقف النشاط بعد العدوان الإسرائيلي على فلسطين

قرر الفنان تامر حسنى إلغاء كل حفلاته الفنية، وذلك تضامنًا مع الشعب الفلسطينى بعد العدوان الإسرائيلي العام الماضي، ليؤكد دعمه الكامل للشعب الفلسطينى وما بمر به من مجازر إنسانية.

أنغام تلغى حفلها بدبى تضامناً مع الشعب الفلسطيني

كما ألغت الفنانة أنغام الحفل الغنائى الخاص بها بدبى، وذلك مع بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة العام الماضي.

وعلقت على الحفل "نظرًا للأحداث المؤلمة بفلسطين، تم تأجيل حفلة ٢٠ أكتوبر بدبى، أدعو لهم بالنصر والسلامة".

كاظم الساهر يعلن إيقاف النشاط الفني تضامنًا مع فلسطين

أعلن الفنان كاظم الساهر عام ٢٠٢٣، تجميد نشاطه الفنى بعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وذلك تضامناً مع الشعب الفلسطينى، وأكد إيقاف كل حفلاته الغنائية، مثله مثل العديد من النجوم في ذلك الوقت.

وقال “كاظم” عن خبر التأجيل بكلمات مؤثرة "بسبب الظروف المأساوية فى عزة وللشعب الفلسطينى، نضطر لتأجيل حفلى عمان وقطر لأجل غير مسمى، ولا يسعنا إلا التضرع إلى الله تعالى أن يخفف معاناة أحبتنا فى فلسطين".