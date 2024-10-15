انخفاض في درجات الحرارة وفرص سقوط أمطار على الإسكندرية

يشهد طقس الإسكندرية بعض التقلبات الخفيفة التي تؤثر على درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 15 أكتوبر، حيث سجلت درجة الحرارة منذ ساعات الصباح الأولى 24 درجة مئوية بانخفاض من 5 إلى أربع درجات عن الأيام السابقة.

كما سجلت نسبة الرطوبة إنخفاض ملحوظ لتسجل اليوم 59%، وذلك بسبب التأثر بسرعة الرياح والتي تأتي 10 كم/ ساعة، ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة على كافة أنحاء المحافظة بنسبة 5%.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أخر إحصائيات ظهرت لصور الأقمار الصناعية والتي تشير إلى تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية يصاحبها سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة، وأن درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم على السواحل الشمالية 27 درجة، وانخفاض فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من (3-4) درجة.

كما أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية رفع الرايات الصفراء على شواطئ القطاع الغربي والعجمي، ورفع الرايات الخضراء على بعض شواطئ القطاع الشرقي، حيث يوجد استقرار في حالة الأمواج بها.