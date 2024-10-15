أوكرانيا: الجيش الروسي ينفذ 366 ضربة على إقليم زابوروجيا خلال 24 ساعة

أعلن رئيس الإدارة العسكرية لإقليم زابوروجيا الأوكراني إيفان فيدوروف اليوم الثلاثاء، أن الجيش الروسي نفذ 366 ضربة على الإقليم خلال الـ(24) ساعة الماضية.

ونقلت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية الرسمية عن فيدوروف قوله - في بيان له - "إن القوات الروسية شنت 366 ضربة على 9 بلدات تابعة للإقليم أمس الإثنين، كما تعرضت بلدات مالا توكماشكا وليفادن وششيرباكي ونوفواندريفكا لغارات جوية مكثفة".

وأضاف البيان أن نحو 222 طائرة روسية بدون طيار هاجمت من مختلف التعديلات لوبكوف وبريمورسكي وهوليابولي ونوفواندريفكا وروبوتينا ومالا توكماشكا ومالينيفكا وليفادن. كما نفذت القوات الروسية 130 ضربة مدفعية على أراضي لوبكوف وهوليابولي ونوفواندريفكا وروبوتينا ومالا توكماشكا ومالينيفكا وليفادني.

وتابع أن السلطات المحلية سجلت 14 بلاغا عن تدمير مبان سكنية وبنية تحتية، رغم عدم الإبلاغ عن وقوع إصابات.

