9 سنوات على اكتشاف أطلال مدينة سدوم.. أبرز أحداث 15 أكتوبر

تمتلئ صفحات التاريخ منذ قرون وحتى العصر الحديث، بالأحداث التي وقعت في مثل هذا اليوم، الخامس عشر من أكتوبر، الذي صادف العديد من المناسبات الاجتماعية والسياسية المهمة.

وتستعرض “البوابة نيوز” في السطور التالية، مجموعة من أبرز الأحداث المهمة التي شهدتها العديد من دول العالم في مثل هذا اليوم، كالتالي:

تأسس اتحاد إذاعات الدول العربية في 15 أكتوبر 1955، بهدف تعزيز التعاون بين المؤسسات الإذاعية العربية، ويسعى الاتحاد إلى تبادل الخبرات والمعلومات، وتطوير البرامج الإذاعية، وتعزيز الثقافة العربية، كما يلعب دورًا مهمًا في تعزيز الهوية العربية والتواصل بين الشعوب العربية من خلال الإعلام.

في 15 أكتوبر 1963، جلاء القوات الفرنسية عن تونس، مما مثل نهاية فترة الاستعمار الفرنسي التي استمرت لأكثر من 75 عاماً، وكانت هذه الخطوة جزءاً من حركة التحرر الوطني في تونس، حيث سعى الشعب التونسي إلى استعادة سيادته واستقلاله، وبعد استقلال تونس في 1956، بدأت عملية انسحاب القوات الفرنسية، وتكللت بالنجاح في 1963، مما ساهم في تعزيز الهوية الوطنية والتطور السياسي والاجتماعي في البلاد.

في عام 1964، أجرت الصين تجربتها النووية الأولى، مما جعلها الدولة الخامسة التي تمتلك الأسلحة النووية بعد الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي والمملكة المتحدة وفرنسا، وكانت التجربة الفعلية في 16 أكتوبر 1964، وأطلق عليها اسم "الأب العظيم"، وشكلت علامة فارقة في التاريخ العسكري والسياسي للصين، وأثرت بشكل كبير على توازن القوى في العالم.

عبد الرشيد علي شارماركي كان رئيس الصومال من 1967 حتى تم اغتياله في 15 أكتوبر 1969، وقد تعرض للاغتيال في ظروف غامضة، حيث قُتل على يد أحد حراسه، وأدى اغتياله إلى انقلاب عسكري في نفس العام قاده الجنرال محمد سياد Barre، والذي تولى الحكم بعد ذلك، ويعتبر اغتيال شارماركي نقطة تحول مهمة في تاريخ الصومال، حيث أدت إلى فترة من الحكم العسكري وصراعات داخلية مستمرة.

في عام 1990، اختتم المؤتمر الشعبي الكويتي المنعقد في جدة أعماله بإصدار بيان ختامي أكد فيه على رفض الاحتلال العراقي للكويت، وتناول البيان قضايا عدة تتعلق بتحرير الكويت، وشدد على عدم وجود أي مساومة أو تفاوض بشأن سيادة البلاد، وقد كانت تلك الفترة حاسمة في تاريخ الكويت، حيث أدت إلى تحالف دولي واسع لتحرير الكويت في عام 1991.

بدأت قناة الراي الكويتية بثها في عام 2004، وكانت تعتبر أول قناة خاصة تبث من الكويت، وتهدف القناة إلى تقديم محتوى متنوع يشمل الأخبار، البرامج الترفيهية، والبرامج الثقافية، وأصبحت واحدة من القنوات الرائدة في الساحة الإعلامية الكويتية.

في عام 2015، أعلن علماء آثار أمريكيون عن اكتشافهم أطلال مدينة يُعتقد أنها مدينة سدوم، التي تُذكر في النصوص الدينية مثل القرآن الكريم والكتاب المقدس، وجاء هذا الاكتشاف بعد عشر سنوات من التنقيب في منطقة البحر الأحمر، حيث وجد الباحثون أدلة على وجود مدن قديمة تعرضت للدمار، مما أدى إلى اعتقادهم بأن هذه الآثار قد تكون مرتبطة بقصة قوم لوط، ويعتبر هذا الاكتشاف مثيرًا للجدل ويعزز النقاشات حول التاريخ والآثار.