حبس المتهمين بقتل شاب بعين شمس

أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية بحبس عاطلين متهمين بقتل شاب في منطقة عين شمس 4 أيام على ذمة التحقيق، وصرحت بدفن جثة المجني عليه عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

تلقت قسم شرطة عين شمس إخطارا من مستشفى الدمرداش تفيد استقبالها شخص يبلغ من العمر 30 سنة، مصاب بجرح نافذ بالصدر وتوفي أثناء إسعافه.

وبالانتقال والفحص والتحري تبين أن وراء ارتكاب الجريمة عاطل وصديقه بسبب قيام المجني عليه بمعاكسة شقيقة أحدهما أثناء سيرها في الشارع .

وأضافت التحريات أن مشاجرة نشبت بين المتهمين والمجني عليه فقام الطرف الأول بطعن الأخير بسلاح أبيض طعنة نافذة في الصدر فسقط غارقا في دمائه.

عقب تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين، واعترفوا بارتكابهم الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.