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الثلاثاء 15 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مصرع وإصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بالقليوبية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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لقي شخص مصرعه وأصيب اثنان آخران جراء حادث تصادم باص مع جرار زراعي بطريق كوم الأطروان - بلتان بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية.

جرى نقل الجثة والمصابين لمستشفى تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم باص مع جرار زراعي بطريق كوم الأطرون - بلتان التابعة لمدينة طوخ بمحافظة القليوبية.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتبين مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين، جرى نقل المتوفى والمصابين لمستشفى قها، وحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق.

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