صعود جماعي لمؤشرات البورصة في بداية تعاملات الثلاثاء

ارتفعت مؤشرات البورصة بصورة جماعية، في بداية تعاملات، اليوم الثلاثاء، وصعد مؤشر البورصة الرئيسي "EGX30" بنسبة 0.91%، ليصل إلى مستوى 30,549.85 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشريعة "EGX33 Shariah" بنسبة 1.81%، وصولًا إلى مستوى 3,189.57 نقطة، وكذا مؤشر EGXSP بنسبة 2.53%، وصولا إلى 6,358.3 نقطة.

كما صعد مؤشر البورصة للأسهم الصغيرة والمتوسطة "EWI-EGX70" بنسبة 1.81%، وصولًا إلى 7,478.82 نقطة، وكذا المؤشر الأوسع نطاقًا "EGX100" بنسبة 1.68%، ليصل إلى مستوى 10,625.98 نقطة.

كما ارتفع مؤشر EGX30capped بنسبة 1.81%، ليصل إلى مستوى 37,834.2 نقطة، وكذا مؤشر "EGX30-TR" بنسبة 1.08%، مسجلًا 13,282.79 نقطة.