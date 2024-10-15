مكتبة الإسكندرية تنظم فعاليات وورش عمل علاجية فنية الخميس المقبل

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال مكتبة النشء بقطاع المكتبات فعالية بعنوان "الفن عافية: الاستشفاء بالفن ضرورة أم رفاهية؟"، وذلك بالتعاون مع الملتقى المصري للفنون في الصحة "NAHWI"، وذلك يوم الخميس الموافق 17 أكتوبر في تمام الساعة 2 ظهراً، بمركز مؤتمرات مكتبة الإسكندرية.

وتهدف الفعالية إلى رفع التوعية بأهمية استخدام الفنون في الصحة النفسية من خلال برنامج حافل يبدأ بكلمات تعريفية ومشاركات تفاعلية، لتأتي بمقدمتها كلمة منى زكريا، منسق برنامج العافية النفسية، ثم رانيا الدسوقي، صاحبة فكرة مبادرة الملتقى المصري للفنون في الصحة، يليها أحمد منير، ممارس مسرح تطبيقي بمشاركة عنوانها "المسرح بروفة الحياة"، وعالية تاج، معالجة بالحركة بمشاركة عنوانها "العلاج بالحركة ببساطة"، ثم تختتم الجلسة هاجر مجدي، الفنانة التشكيلية ومعالجة بالفن بمشاركة عنوانها "برَّه الصندوق".

ويلي الجلسة الافتتاحية مجموعة من ورش العمل العلاجية الفنية التي تقام في توقيت متوازي، ومنها العلاج بالحركة بعنوان "الحركة بركة" تديرها عالية تاج وآلاء حداد، معالج بالحركة، وورشة "أنا والأخر" للعلاج بالفن تديرها هاجر مجدي، ثم ورشة "المسرح من أجل التغيير" يديرها أحمد منير، بالإضافة إلى ندوة تفاعلية "أسرار القصة والشاشة: من تراثنا إلى عافيتنا" عن السينما والتراث الثقافي المصري تديرها آلاء الكرارجي، طبيب متدرب، والدكتورة دينا مسعود، أخصائي الطب النفسي.

وتختتم الفعالية بندوة بعنوان "الفن ضرورة أم رفاهية؟" يقدمها الدكتور محمد خاطر، أستاذ طب المسنين بمستشفيات جامعة عين شمس، وعلياء الشيخ، المعالج النفسي بالفنون، يايها عدد من القصص الملهمة تقدمها مها حافظ، ممارس تعبير حركي، في حديث حركي بعنوان " كوني إنسانًا"، وأيضًا عرضين راقصين كنوع مختلف للحكي الشخصي من تصميم وأداء إيليا خايلان وعبد الرحمن صلاح الدين.

وتأتي هذه الفعالية ضمن برنامج خدمات العافية النفسية بمكتبة النشء بقطاع المكتبات، والذي يسعى إلى تقديم مساحة للتعلم والتعبير والمشاركة الحرة وممارسة مهارات التواصل.

ويتميز البرنامج بتقديم خدماته في موضوعات العافية والصحة النفسية المختلفة وتطبيقاتها في الحياة اليومية، وقد أثبت نجاحه على مدار السنوات الماضية في رفع مستوى الوعي لدى المجتمع السكندري، وذلك من خلال العديد من الورش والفعاليات المتمثلة في شقي البرنامج الرئيسين، أولهما دوائر الحوار، والتي تتضمن الندوات والمحاضرات التفاعلية والفعاليات التي تتناول كل جوانب العافية النفسية للأفراد والمجتمعات، وثانيهما ركن العائلة، والذي يقدم ورش وأنشطة لكل العائلة، كما يركز البرنامج على استخدام الفنون في تعزيز العافية النفسية، فيقدم ورش للحكي والعلاج بالفن والعلاج بالحركة.

ويمكن التسجيل ببرنامج وورش عمل الفعالية من خلال الرابط التالي: https://linktr.ee/mzakareya.