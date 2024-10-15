وزير التعليم يجري جولة ميدانية لتفقد مدارس المنوفية ومتابعة سير العمل.. صور

استقبل اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الثلاثاء، وذلك في إطار جولاته الميدانية المستمرة لتفقد عدد من المدارس ومتابعة انتظام سير العام الدراسي وانضباط المنظومة التعليمية داخل مدارس المحافظة.

حيث قام وزير التربية والتعليم ومحافظ المنوفية بجولة تفقدية لعدد من المدارس بالمحافظة لمتابعة انتظام العام الدراسي، رافقهما خلال الجولة، الدكتور أحمد المحمدي، مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة، والدكتور محمود الفولي، مدير مديرية التربية والتعليم بالمنوفية.

واستهل الوزير والمحافظ جولتهما التفقدية بزيارة مدرسة قويسنا الرسمية المتميزة للغات التابعة لإدارة قويسنا التعليمية، حيث استمعا من مدير المدرسة لآليات خفض الكثافات بالفصول، وكذا آليات سير العملية التعليمية فى المدرسة، وحضر الوزير والمحافظ طابور الصباح في المدرسة، كما تفقدا قاعات رياض الأطفال وعدد من فصول المرحلة الابتدائية، وحرص الوزير على متابعة أداء الطلاب للواجبات المدرسية وكراسة الحصة، والتقييمات الأسبوعية، وكذا متابعة مستوى الطلاب وأدائهم فى القراءة.

وعقب ذلك توجه الوزير والمحافظ إلى مدرسة "الشهيد علاء محمد الدسوقي الثانوية المطورة بنات للغات التابعة لإدارة قويسنا التعليمية والتي تضم 950 طالبة، وتفقدا عددًا من فصول المدرسة، وأجريا حوارًا مع الطالبات حول تطلعاتهم في المستقبل، ووجه وزير التربية والتعليم الطالبات بالبحث عن أهم الوظائف في المستقبل والذي سيشهد استحداث وظائف جديدة متعلقة بدراسة الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي، وخلال متابعة كراسات الحصة والواجبات المدرسية للطالبات، أشاد الوزير بمعلمي مادتي الرياضيات واللغة الإنجليزية لأدائهما المتميز مع الطالبات والمتابعة الجيدة لهن.

كما قام الوزير والمحافظ بزيارة مفاجئة لمدرسة مصطفى كامل الابتدائية التابعة لإدارة قويسنا التعليمية والتي تضم 1097 طالبا وطالبة، حيث تفقدا عددًا من فصول المدرسة، ومتابعة كراسات الحصة والواجب، فضلًا عن حرص الوزير على متابعة مستوى الطلاب في القراءة.

يذكر أن إجمالي عدد المدارس بمختلف مراكز محافظة المنوفية يبلغ 2688 مدرسة، كما يبلغ إجمالي عدد الطلاب 1077466 طالبًا وطالبةً.

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